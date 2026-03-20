Genç futbolcu İstanbul'da silahlı saldırıda öldürüldü! Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kars 36 Spor'un genç futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı, İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Kundakçı'nın, rapçi Canbay ile eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu'nu barıştırmak için gittiği buluşmada öldürüldüğü iddia edildi. Saldırıyı Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni sevgilisinin gerçekleştirdiği iddia edilirken, Kalaycıoğlu'nun gözaltına alındığı öğrenildi.

Kars 36 Spor camiası, dün akşam saatlerinde İstanbul’dan gelen kara haberle yıkıldı. Takımın umut vadeden isimlerinden biri olan Kubilay Kaan Kundakçı, bayram iznini geçirmek üzere gittiği megakentte silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Sıddık Sokak üzerinde bulunan bir müzik stüdyosunun önünde gerçekleşti. İçerisinde ünlü Rapçi Canbay ve futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın bulunduğu araç, birinin üzerinde çakar lamba olduğu belirtilen iki lüks araç tarafından yaylım ateşine tutuldu. Saldırıda ağır yaralanan Kundakçı, hastanede hayatını kaybetti.

Arabuluculuk için gittiği buluşmada hayatını kaybetti

İddiaya göre Rapçi Canbay, Survivor yarışmasıyla adını duyuran eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak istedi ve bu süreçte ortak arkadaşları olan futbolcu Kubilay Kundakçı'dan yardım istedi. İçerisinde müzisyen Rapçi Canbay'ın da bulunduğu araca yönelik düzenlenen silahlı saldırıda, futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği iddia edildi.

Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı

Olayı Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni sevgilisinin gerçekleştirdiği iddia edilirken, Kalaycıoğlu'nun da polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

"Oğlum arabuluculuk yapmak için gitmişti"

Hayatını kaybeden Kubilay Kundakçı'nın babası Cemil Kundakçı, oğlunun olayla hiçbir ilgisinin olmadığını öne sürerek, "Oğlum 21 yaşındaydı, Kars 36 Spor'da futbol oynuyordu. Birkaç ay önce oraya gitmişti. Bayram izni için buraya gelmişti. Tatil için gelmişti. Arkadaşları arabuluculuk yapması için çağırmış. ‘Aleyna ablan seni dinler' diyerek ricada bulunmuşlar. Dün akşam arkadaşlarıyla birlikte Ümraniye'deki bir müzik stüdyosuna gidiyorlar. Arabada bekledikleri sırada iki araç geliyor. Araçlardan birinin çakarlı olduğu kesin. Çıkan tartışma sonucunda silahlar patlıyor ve oğlum vuruluyor. Olayı gerçekleştiren kişinin deniz yoluyla yurt dışına kaçtığını duyduk. Yetkililerden yardım istiyorum. Zanlıların yakalanmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.



Öte yandan olaya karıştığı iddia edilen iki aracın sokaktan geçtiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.



Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kulüpten açıklama geldi

Kars 36 Spor Kulübü, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşım ile acı haberi camiaya şu sözlerle duyurdu:

"Kars 36 spor camiamızı yasa boğan acı bir olay yaşandı. Futbolcumuz Kubilay Kaan Kundakçı, dün akşam İstanbul’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Genç futbolcumuzun vefatı, ailesi başta olmak üzere spor camiamızda büyük üzüntüye neden oldu. Merhuma Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz."

Futbol Dünyası Yasta

Genç futbolcunun vefatı sadece Kars’ta değil, tüm spor camiasında derin bir üzüntüyle karşılandı. Takım arkadaşları ve sevenleri, sosyal medya üzerinden Kubilay Kaan Kundakçı için veda mesajları paylaşırken, saldırının nedenine ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz bir çalışma yürüttüğü öğrenildi.

İHA