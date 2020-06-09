Genç hemşireye eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklı saldırı!

CNN Türk TV Muhabiri Tugay Saday’ın özel haberine göre, olay dün akşam saatlerinde Beşiktaş’a bağlı Muradiye Mahallesi’nde yaşandı. Hemşire Ceylan G. (29) evine giderken eski erkek arkadaşı Nazır I. (25) tarafından önü kesildi. İkili arasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nazır I., hemşire Ceylan G.’ye bıçakla saldırmaya başladı. Kanlar içerisinde kalan genç kadın yere yığıldı. O esnada durumu gören çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etti. Genç kadın saldırganın elinden kurtarıldı. Olay yerine çağrılan ambulansla Ceylan G. hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı



Emniyete götürülen saldırgan sorguya alındı. Yapılan sorgulamalarda saldırganın 6 Haziran Günü de hemşire Ceylan G.’yi darp ettiği için gözaltına alındığı ve hakkında uzaklaştırma kararının bulunduğu ortaya çıktı.

Genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Nazır I. isimli şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.