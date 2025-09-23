  1. Anasayfa
  4. Baş ağrısından ölüyorum dedi, içtiği ağrı kesici sonrası hayatını kaybetti!

Genç kadın ağrı kesici hap içtikten sonra hayatını kaybetti

Güncelleme:

Nevşehir’de başı ağrıdığı için ağrı kesici hap içen kadın, fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, dün erkek arkadaşıyla birlikte motosikletle Mersin’den tatil için Nevşehir’e gelen Ö.Y. (46), bugün başı ağrıdığı için ağrı kesici ilaç içti.

İlaç içtikten kısa bir süre sonra Ö.Y.’nin fenalaştığını gören erkek arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Kısa sürede eve gelen sağlık ekipleri, Ö.Y.’yi ilk müdahale sonrası Nevşehir Devlet Hastanesine götürdü.

Hastanede kalbi duran kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ö.Y.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

DHA

