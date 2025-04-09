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Genç kadın dansçı evinde ölü bulundu

Genç kadın dansçı evinde ölü bulundu
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki dansçı, arkadaşları tarafından evinde ölü halde bulundu.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde meydana gelen olayda, 30 yaşındaki dansçı T.T'den haber alınmayan arkadaşları evine gitti. Eve girenler, genç kadını hareketsiz halde buldu.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Olay yerinde gelen sağlık ekipleri T.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri olayın intihar olabileceğini ihtimali üzerinde duruyor.

Ayrıca, genç kadının daha önceki zamanlarda da intihara teşebbüs ettiği öne sürüldü.

İHA

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Etiketler sakarya genç kadın genç dansçı şüpheli ölüm
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