Genç kadın evinde silahla vurulmuş halde bulundu
Mardin'in Derik ilçesinde evinde silahla vurulmuş halde ağır yaralı bulunan M.A. (21) isimli kadın, hastanede tedaviye alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde Derik ilçesinin kırsal Pirinçli Mahallesi’nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan M.A. adlı kadın, göğsünden silahla vurulmuş halde bulundu. M.A., otomobille Bozbayır Mahallesi’nde ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınan M.A., Derik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA
