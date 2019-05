Genç kadın su birikintisi yanında böyle bulundu

Kentteki bir fabrikada çalışan Selma K. (23), işe gitmek için evinden ayrıldı.



Korucuk köyünde bulunan iş yerine yaklaştığı sırada baygınlık geçiren Selma K. , yol kenarındaki su birikintisine yüzüstü düştü.

Bir süre bu şekilde kalan Selma K. , çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Selma K. 'in kalbinin durduğu belirlendi.



Yapılan müdahaleyle kalbi çalıştırılan ve Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Selma K. 'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Bu arada Selma K. 'in sara hastası olduğu, zaman zaman baygınlık geçirdiği öğrenildi.