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  4. Genç kadın yastıkla boğularak öldürüldü! Biri 15 yaşında, 2 şüpheli tutuklandı

Genç kadın yastıkla boğularak öldürüldü! Biri 15 yaşında, 2 şüpheli tutuklandı

Genç kadın yastıkla boğularak öldürüldü! Biri 15 yaşında, 2 şüpheli tutuklandı
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Ankara'da 26 yaşındaki genç kadın, evinde yastıkla boğularak öldürüldü. Ev arkadaşı ve misafir olarak evde bulunan 15 yaşındaki kız çocuğu tutuklandı.

Olay, gece saatlerinde Çankaya ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde K.A.'nın, T.D. ile birlikte oturduğu evde meydana geldi. T.D. (24), bir yakınının 15 yaşındaki kız kardeşini, eve misafir olarak kabul etti. Uyuşturucu kullandıkları öne sürülen A., T.D. ve misafir çocuk arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. K.A., yastıkla boğularak öldürüldü.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, T. D. ve suça sürüklenen çocuğu gözaltına aldı. A.'nın cenazesi ise kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Şüphelilerin ilk ifadelerinde olayı itiraf ettikleri, daha sonra alınan ifadelerinde ise suçlamaları reddederek A.'nın kendiliğinden yaşamını yitirdiği ve hayata döndürmek için kalp masajı yaptıklarını ileri sürdü. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. 

DHA

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Etiketler ankara yastık boğulma
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