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  4. 27 Eylül 2018 17:09

Genç kadın yolun ortasında böyle bulundu

Adıyaman'da yolun karşı tarafına geçmeye çalışan kadın otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Genç kadın yolun ortasında böyle bulundu
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Adıyaman’da yolun karşı tarafına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Sürücüsü öğrenilemeyen 34 RG 9982 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta Karayolu Hasancık Köyü yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Emine Çetinkaya’ya (37) çarptı.

Yaşanan kazada ağır yaralanan Çetinkaya, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Emine Çetinkaya yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İHA

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