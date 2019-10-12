Genç kadına eski eşi satırla saldırdı; mahalleli linç ediyordu!

Eskişehir'de, Ayşe A. (45), 6 ay önce boşandığı uzaklaştırma kararı bulunan Yalçın Ö.'ın (52), satırlı saldırısına uğradı. Yüzünden ve kafatasından ağır yaralanan Ayşe A., hastanede tedaviye alınırken, mahalleli Yalçın Ö.'a saldırdı. Yaklaşık 100 metre kaçan Yalçın Ö. polis ekiplerince elindeki satırla yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir'de, 24 yıllık evli ve 2 çocuk sahibi Yalçın Ö. ile Ayşe A., yaklaşık 6 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Ayşe A., eşinden şiddet gördüğü için Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı’na başvurarak uzaklaştırma kararı aldı. Anaokulunda aşçı yardımcısı olarak çalışan Ayşe A. bu akşam saatlerinde işten çıktıktan sonra minibüse binip Odunpazarı ilçesindeki Atatürk Bulvarı'na geldi. Burada minibüsten inen Ayşe A.'ı takip eden Yalçın Ö. elindeki satırla eski eşine saldırdı. Ayşe A.'ı aldığı darbelerle yüzünden ve kafatasından ağır yaralandı. Olayı gören mahalleli Yalçın Ö.'a saldırırken, inbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan Yalçın Ö., yaklaşık 100 metre kaçtıktan sonra bir otomobilin önüne oturdu. Saldırgan bu sırada gelen polis ekiplerince elindeki satırla yakalanarak gözaltına alındı.

DURUMU KRİTİK

Ağır yaralanan Ayşe A., gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin arıdndan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Ayşe A.'ın Yoğun Bakım Ünitesi'ne tedaviye alındığı bildirildi.

POLİS ŞÜPHELİYİ GİZLİCE HASTANEDEN ÇIKARDI

Satırlı saldırgan Yalçın Ö., Eskişehir Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek tedavi edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, gazetecilerin görüntü almaması için Yalçın Ö.’ı hastanenin arka kapısından gizlice çıkardı.

