Genç kadına güpegündüz sokak ortasında dehşeti yaşattı!

Samsun'un İlkadım ilçesinde dün, İ.H.Ş. (50) isimli erkek, kendisinden ayrılmak istediği gerekçesiyle S.K'yi (33) 10 yerinden bıçakladı. İ.H.Ş, olaya müdahale etmeye çalışan bir kişiyi de darbetti.

S.K, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, darbedilen kişi de hastanede alınan sağlık raporunun ardından ifadesi için emniyete götürüldü.

Olay yerinden kaçan İ.H.Ş., yaralı kadının tedavi gördüğü hastanenin yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



