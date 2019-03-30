Seçime saatler kala Mansur Yavaş'tan flaş çağrı
Seçime saatler kala Mansur Yavaş'tan flaş çağrı
KKTC felaketi yaşıyor ! Evleri su bastı, araçlar sürüklendi
KKTC felaketi yaşıyor ! Evleri su bastı, araçlar sürüklendi
31 Mart yerel seçimlerinde nasıl oy kullanılacak ?
31 Mart yerel seçimlerinde nasıl oy kullanılacak ?
Nerede oy kullanacağınızı biliyor musunuz ?
Nerede oy kullanacağınızı biliyor musunuz ?
Başörtülü kadınları darp eden kadın için karar verildi
Başörtülü kadınları darp eden kadın için karar verildi
Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis'te !
Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis'te !
Kılıçdaroğlu: ''Bu kadar bel altı vurulan bir seçime ilk kez giriyorum''
Kılıçdaroğlu: ''Bu kadar bel altı vurulan bir seçime ilk kez giriyorum''
Dikkat ! Instagram'da büyük güvenlik açığı; bu hatayı sakın yapmayın
Dikkat ! Instagram'da büyük güvenlik açığı; bu hatayı sakın yapmayın
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 30 Mart 2019 17:43

Genç kadına parkta taciz iddiası !

Kahramanmaraş’ta bir kişinin sözlü tacizine uğradığını iddia eden kadın, şüphelinin yakalanması için yetkililerden yardım istedi.

Genç kadına parkta taciz iddiası !
A+ A-

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi Menderes Parkı’nda yaşandı. İddiaya göre F.N. (26) park içerisinden evine giderken bir kişi tarafından sözlü tacize uğradı. Tacizci şahsın kendisini uzun süre takip ettiğini söyleyen kadın, yetkililerden yardım isteyerek tacizcinin yakalanmasını istedi.

F.N, "Kahramanmaraş’ta yaşıyorum ve evliyim. Evime giderken evimin bulunduğu Menderes Parkı’nın oradan geçiyordum ve o sırada, bir kişinin beni takip ettiğini anladım. O sırada parkın içerisinden geçerken sözlü tacize uğradım. Sapık, dile alınmayacak laflar söyledi bana. O anda kendimi kaybettim ve bağırmaya başladım. Ben bağırınca da kendisi kaçtı. Polis geldi ve ifademi verdim, gerekenin yapılmasını istedim. Şu anda kötü durumdayım ve dışarı çıkamıyorum. Çıktığımda ise tedirgin oluyorum ve korkuyorum. Dönüp arkama bakıyorum acaba beni takip eden biri var mı diye. Herkesin ailesi var ve bir an önce bu sapığın yakalanmasını istiyorum" diye konuştu.

İHA

kahramanmaraş , taciz
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM