Genç kadına polis tacizi: ''Eşinden kurtarıp taciz etti''

İzmir'de boşanma aşamasındaki eşi evinin kapısına dayandığı için polisten yardım isteyen genç kadın, evine gelen polis memurunun tacizine uğradı. Polis memurunu silahla yaralayan kadın ve polis memuru hakkında hapis cezası istendi.

Türkiye her gün yeni bir kadına şiddet olayıyla sarsılırken İzmir'den gelen haber kan dondurdu.

İzmir'de bir kadın boşanma aşamasındaki eşinden kapısına dayandığı gerekçesiyle şikayetçi olup polisten yardım istedi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre olay yerine gelen 50 yaşındaki polis memuru, boşanma aşamasındaki eşi olay yerinden uzaklaştırıp olaylar soğuduktan sonra genç kadına tacizde bulununca genç kadın da polisin silahıyla polis memurunu yaraladı.

Skandal olaylar zinciriyle ilgili soruşturma tamamlanırken, polis memurunun genç kadına "dudakların çok güzel, bana sarıl sevgili olalım" diyerek onu öpmeye çalıştığı iddia edildi.

Genç kadın hakkında 18 yıl, açığa alınan polis memuru hakkında ise 36 yıl hapis cezası istenirken, davada genç kadını eve bırakan diğer polis memuru da tanıklık yaptı.

Tanıklık yapan polis memuru ifadesinde meslektaşının daha önce de genç kadını taciz ettiğini söyledi.

Sabah Gazetesi