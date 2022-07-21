Genç kadına toplu taşımada taciz: Telefonu eline alıp böyle ifşa etti
İzmir tramvayı İZBAN’da gizlice bir kadının bacaklarını çeken şahıs, kadın tarafından telefon elinden alınarak ifşa edildi.
Son günlerde toplu taşımada yaşanan tacizlere bir yenisi daha eklendi
İzmir tramvayı İZBAN’da bir kadın yolculuk sırasında karşısında oturan kişi tarafından fotoğraflarının çekildiğini fark etti.
Fotoğrafları çekilen kadın adamın elinden telefonu alarak o anların videosunu çekti.
Yaşanan olay sonrası kadının adama karakola gideceğini söylediği görüldü.
Olay esnasında genç kadının fotoğraflarını çeken sapığın rahat hareketleri dikkat çekti.
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