  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Genç kadına toplu taşımada taciz: Telefonu eline alıp böyle ifşa etti

Genç kadına toplu taşımada taciz: Telefonu eline alıp böyle ifşa etti

Genç kadına toplu taşımada taciz: Telefonu eline alıp böyle ifşa etti

İzmir tramvayı İZBAN’da gizlice bir kadının bacaklarını çeken şahıs, kadın tarafından telefon elinden alınarak ifşa edildi.

Son günlerde toplu taşımada yaşanan tacizlere bir yenisi daha eklendi

İzmir tramvayı İZBAN’da bir kadın yolculuk sırasında karşısında oturan kişi tarafından fotoğraflarının çekildiğini fark etti. 

Fotoğrafları çekilen kadın adamın elinden telefonu alarak o anların videosunu çekti. 

Yaşanan olay sonrası kadının adama karakola gideceğini söylediği görüldü.

Olay esnasında genç kadının fotoğraflarını çeken sapığın rahat hareketleri dikkat çekti.

OdaTV

Etiketler izmir toplu taşıma taciz
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bankalar coştu; bankaların güncel emekli promosyonları 5 bin TL'yi aştı
Validen tepki çeken ihale: Özel ses sistemli 4x4 makam aracı
Türkiye'nin en güzel kadını seçildiler: İşte 1929’dan günümüze Miss Turkey birincileri...
Günde 33 bin TL, ayda 1 milyon TL kazanıyor! Yaptığı işe inanamayacaksınız!
Cedi Osman'la dünya evine giren Ebru Şahin'den balayı pozu
Sigara içenler dikkat: Günde 1 avuç tüketerek ciğerlerinizi temizleyin: İşte ciğer devası besinler
Önce dolar şimdi de Euro! Döviz uçuşa geçti!
''Kayıp'' denilen 15 Temmuz raporu ortaya çıktı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı; ilave tedbirleri işaret etti
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Ormanlara girişler yasaklandı