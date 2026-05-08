Genç kadını intihara sürüklediği suçlamasıyla yargılanan sanığın savunması şoke etti

Ankara'da 2020 yılında evinde ölü bulunan Aleyna Ç.'nin (S.E.) davasında savcı mütalaasını verdi. Sanık Ü.U. hakkında 'intihara teşvik' ve 'eziyet' suçlarından 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Duruşmada savunma yapan sanık, "Ben cinayetten aklandım, bir tokat atmak eziyetse beni asın" sözleriyle kendini savundu. Ailenin avukatı ise sistematik şiddete vurgu yaparak tutuklama istedi.

Ankara'da "Aleyna Ç." ismiyle tanınan 21 yaşındaki S.E.'nin ölümüyle ilgili yürütülen davada, Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Sanık Ü.U.'nun en ağır cezayı alması istenirken, duruşma salonunda gergin anlar yaşandı.

Savcıdan "İntihara Teşvik"

Vurgusu Ankara 34'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savcı, toplanan deliller ışığında sanık Ü.U.'nun; 'İntihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme' ile 'Eziyet etme' suçlarını işlediği kanaatine vardı. Bu suçlar kapsamında sanık için toplamda 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Sanık Ü.U.: "Cinayetten Aklandım"

Başka bir suçtan tutuklu bulunan sanık Ü.U., SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada suçlamaları reddetti. Sosyal medyada bir algı operasyonu yürütüldüğünü iddia eden Ü.U., "Ben cinayetten aklandım. Bir tokat atmışım, bunu kabul ediyorum. Eğer bir tokat atmak eziyetse Kızılay’da darağacı kurun beni sallandırın" ifadelerini kullandı.

"Sistematik Şiddet Mesajlarla Kanıtlı"

S.E.'nin ailesinin avukatı Umur Yıldırım ise savunmasında davanın sadece bir darp vakası olmadığını savundu. Yıldırım, "Tanık beyanları ve mesajlar, S.E.'nin vücudundaki morlukları ve uğradığı sistematik şiddeti kanıtlıyor. Bu sadece 'bir tokat' dosyası değil, sistematik bir eziyet dosyasıdır" diyerek sanığın hükümle birlikte tutuklanmasını talep etti.

Karar 22 Eylül'de

Mahkeme heyeti, taraflara mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı 22 Eylül tarihine erteledi. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran davada, bu tarihte nihai kararın açıklanması bekleniyor.

DHA