  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Genç kadın yol kenarında bulundu... Kimliği parmak izinden belirlendi

Genç kadını öldüresiye dövüp, yol kenarına attılar... Kimliği parmak izinden belirlendi

Genç kadını öldüresiye dövüp, yol kenarına attılar... Kimliği parmak izinden belirlendi
Güncelleme:

Aksaray'da öldüresiye dövülerek yol kenarına bırakılan 23 yaşındaki genç kadın, hastaneye kaldırıldı. Tanınmaz hale gelen kadının kimliği, parmak izi incelemesi sonucu belirlendi.

Olay, saat 01.00 sıralarında Aksaray-Ankara kara yolunun 45'inci kilometresinde Ağaçören kavşağı yakınlarında meydana geldi. Mola vermek için duran TIR şoförü, yol kenarında kanlar içinde yatan kadını görüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dövüldüğü, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı anlaşılan kadın, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayın ardından çalışma başlatan jandarma, konuşacak durumda olmayan kadının, parmak izi incelemesi sonucu 10 suçtan kaydı olan Düzce nüfusuna kayıtlı A.K. olduğunu belirledi. Ekipler, A.K.'yi öldüresiye dövüp yol kenarına bırakan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışmasını sürdürüyor.

DHA

Etiketler aksaray öldüresiye dayak darp
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'un aile boyu şehir eşkiyaları kamerada: Polisin burnu kırıldı! İstanbul'un aile boyu şehir eşkiyaları kamerada: Polisin burnu kırıldı! MasterChef'te dördüncü beyaz ceket de sahibini buldu MasterChef'te dördüncü beyaz ceket de sahibini buldu ÖTV muafiyetli araç satışında her şey değişti: Satış yasağı uzadı, yerlilik zorunluluğu geldi ÖTV muafiyetli araç satışında her şey değişti: Satış yasağı uzadı, yerlilik zorunluluğu geldi İstanbul'daki dev film platosunda büyük yangın İstanbul'daki dev film platosunda büyük yangın Kamuda cinsel istismar rezaleti: Çok sayıda kadın memur, sporcu ve antrenör şikayetçi oldu! Kamuda cinsel istismar rezaleti: Çok sayıda kadın memur, sporcu ve antrenör şikayetçi oldu! Yapay zeka değil, gerçek! Karadeniz'de deniz kayboldu! Yapay zeka değil, gerçek! Karadeniz'de deniz kayboldu! Ece Üner'den ''fakir hayat en sağlıklı hayat'' diyen Prof. Dr. Oytun Erbaş'a rest Ece Üner'den ''fakir hayat en sağlıklı hayat'' diyen Prof. Dr. Oytun Erbaş'a rest RTÜK Başkanı'ndan Kızılcık Şerbeti için ''ters tepti'' itirafı RTÜK Başkanı'ndan Kızılcık Şerbeti için ''ters tepti'' itirafı Fatih Terim sürpriz bir takımla yeşil sahalara geri dönüyor! Fatih Terim sürpriz bir takımla yeşil sahalara geri dönüyor! İstanbul'dan havalanan THY uçağından gökyüzünde U dönüşü İstanbul'dan havalanan THY uçağından gökyüzünde U dönüşü
İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den çok konuşulacak itiraf İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den çok konuşulacak itiraf Antalya ve Muğla'dan ''alışık olmadığımız'' görüntüler Antalya ve Muğla'dan ''alışık olmadığımız'' görüntüler Yılbaşı gecesinin hava durumu belli oldu Yılbaşı gecesinin hava durumu belli oldu Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı Ünlü iş insanı sahte alkolden hayatını kaybetti Ünlü iş insanı sahte alkolden hayatını kaybetti Suriye sokakları karıştı: Esad'çılar ile muhalifler arasında çatışma Suriye sokakları karıştı: Esad'çılar ile muhalifler arasında çatışma Oltasını, kovasını alan sahile koştu... Firari Türk somonlarını tek tek avladılar Oltasını, kovasını alan sahile koştu... Firari Türk somonlarını tek tek avladılar İşte yeni düzenleme sonrası ÖTV muafiyetiyle alınabilecek 10 araç İşte yeni düzenleme sonrası ÖTV muafiyetiyle alınabilecek 10 araç Kerem Aktürkoğlu'nun mutlu günü... İşte Herkesin merak ettiği sevgilisi Kerem Aktürkoğlu'nun mutlu günü... İşte Herkesin merak ettiği sevgilisi ENAG Başkanı, emekli, memur ve işçiye yapılacak zammı açıkladı ENAG Başkanı, emekli, memur ve işçiye yapılacak zammı açıkladı