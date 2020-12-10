Genç kadını öldürmekten beter etti! İşte verilen ceza

İstanbul Avcılar'da kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Rabia K.'ye cinsel saldırıda ve öldürme teşebbüsünde bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sanık Emre Ç.'ye "Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Cinsel saldırı" ve "Cinsel amaçla hürriyeti kısıtlama" suçlarından 53 yıl hapis cezası verildi.

MÜTALAADA DETAYLARA YER VERİLDİ

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında dehşetin detayları anlatıldı. Sanık Emre Ç.'nin, Rabia K.'yi kendisinden ayrılmak istediğini söylemesinin ardından 6 Şubat 2019 tarihinde araç kiralayarak Florya'da bir balıkçıya götürdüğünü belirtildi.

Balıkçıdan sonra sanık Emre Ç.'nin, Rabia K.'yi kendi çalıştığı tekstil atölyesine götürdüğü ifade edilen mütalaada, sanığın "Sana bir sürprizim olduğunu söylemiştim" diyerek Rabia K.'nin gözünü siyah bantla kapatmaya çalıştığı ancak genç kızın buna müsaade etmediği kaydedildi. Sanık Emre Ç.'nin kapıya doğru yönelen Rabia K.'yi içeriye içeri doğru çekiştirmeye başladığı belirtilen mütalaada, Emre Ç.'nin, Rabia K.'yi yere düşürdüğü, eline plastik kelepçe takarak özgürlüğünü kısıtladığı, ayaklarını ve diz kapaklarını bağladığı ve atölyenin arka kısmını doğru sürüklediği aktarıldı.

"BURADAN ÇIKAMAYACAKSIN"

Sanığın Rabia K.'yi tekmelediği de anlatılan mütalaada, "Seni buraya cezalandırmak için getirdim, buradan çıkamayacaksın. Seni burada parçalayacağım" dediği, ardından da Rabia K.'nin annesi ile telefonda konuşmak amacıyla yanından ayrıldığı belirtildi.

Telefon görüşmesinin ardından sanığın, Rabia K.'nin yanına geldiği bıçakla böbreğinden yaraladığı ve cinsel istismarda bulunduğu anlatıldı. Rabia K.'nin cinsel istismara karşı koymasının ardından sanığın sinirlendiği kaydedilen mütalaada, Emre Ç.'nin Rabia K.'yi yastıkla boğmaya çalıştığı vurgulandı. Dana sonra Emre Ç.'nin ışıkları kapatarak Rabia K.'nin üzerine örtü örtüp dışarı çıktığı anlatıldı.

Mütalaada sanık Emre Ç.'nin bir süre sonra diğer sanık Yunus K. ile atölyeye geri döndüğü, Rabia K.'nin kafasına tekme vurarak "Halen gebermedin mi sen" dediği, sanık Yunus K. de Emre Ç.'ye "Beni bu işe bulaştırma. Merak etme kimseye bir şey söylemem" diyerek arkasını dönüp gitmeye çalıştığı ve Ç.'in de "Dur bir dakika" diyerek diğer sanıkla birlikte dışarı çıktığı ifade edildi.

YAŞAYIP YAŞAMADIĞINI KONTROL ETTİ

Yaklaşık 3 dakika sonra iki sanığın geri dönerek Rabia K.'yi başı altta kalacak şekilde çuvalın içine koyduğu anlatılan mütalaada, sanıkların kiralık aracın bagajına genç kızı koydukları belirtildi. Sanık Emre Ç.'nin Avcılar Firuzköy göl kenarında müştekiyi bagajdan çıkararak yere fırlattığı, ayaklarıyla genç kızın üzerine basarak yaşayıp yaşamadığını kontrol ettiği, sonrasında da araçla üzerinden geçtiği aktarıldı.

DOMUZ BAĞIYLA BAĞLANMIŞ ŞEKİLDE BULUNDU

Sanık Emre Ç.'nin babasını arayarak durumu anlattığı ifade edilen mütalaada, Emre Ç.'nin kolluk kuvvetlerine teslim olduğu ve olay yerine giden kolluk kuvvetlerinin Rabia K.'yi domuz bağı ile bağlanmış ve yarı çıplak vaziyette bulduğu kaydedildi. Rabia K.'yi hastaneye kaldırıldığı ve uzun süre yoğun bakımda kaldığına da mütalaada yer verildi.

Mütalaada Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi tarafından düzenlenen raporda sanık Emre Ç.'nin üzerine atılı suçlara karşı ceza sorumluluğunun tam olduğunun belirlendiği de vurgulandı.