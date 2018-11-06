Genç kadının ailesinin korkutuğu başına geldi !

Konya'da barda çalıştığı gerekçesiyle eşi Mesut B. (35) tarafından tüfekle vurularak öldürülen Hanife B.'nin (24) annesi Seher D. (44), kızının olaydan 2 ay önce boşanmak için avukata başvurduğunu söyledi. Damadının kızını kandırdığını ileri süren Seher D., ''Mesut, kızıma, 'avukata gerek yok anlaşarak boşanırız' diyerek vazgeçirmiş. Kızımın hayatında hep dayak vardı. Başına bunun gelebileceğinden hep korkuyorduk, ama kızım, Mesut'un bu kadar ileri gidebileceğini düşünmüyordu" dedi.



Olay, 31 Ekim Çarşamba günü saat 08.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi'nde, dağlık arazide meydana geldi. Daha önceki evliliğinden 3 çocuğu olan işsiz Mesut B., bir süre birlikte yaşadığı, önceki evliliğinden 1 çocuğu olan Hanife B. ile bir yıl önce evlendi. Evliliklerinden Ela ismini verdikleri çocukları dünyaya gelen çift arasında, iddiaya göre ekonomik nedenlerle şiddetli geçimsizlik başladı. Hanife B., geçen yıl Eylül ayında bir barda çalışmaya başladı. Ancak Mesut B., burada çalışmasını istemediği eşini dövdü.

İKİ KEZ EVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Hanife B.'nin şikayeti üzerine Mesut B.'ye evden uzaklaştırma kararı verildi. Uzaklaştırma süresinin dolmasının ardından çift, yeniden bir araya geldi. Bir ay önce yine eşine şiddet uygulayan Mesut B. hakkında yeniden uzaklaştırma çıkarıldı. Bu kararın ardından çiftin polis merkezine giderek barıştıklarına dair tutanak tutturduğu ve bir araya geldiği belirtildi.

Mesut B., olay günü saat 05.00 sıralarında eşiyle, çalıştığı barın çıkışında buluştu. Eşini alıp araziye götüren B., burada aracın içinde konuşmaya başladı. Barda çalışmasını istemediğini belirten Mesut B. ile eşi Hanife arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce bagajdaki tüfeği alan Mesut B., eşi Hanife'yi karın bölgesinden vurdu.

SON SÖZLERİNDE KENDİSİNİ EŞİNİN VURDUĞUNU SÖYLEDİ

Mesut B., yaralı eşini yakınlardaki Beyhekim Devlet Hastanesi'ne bırakıp, kaçtı. Burada ilk müdahalesi yapılan Hanife B., ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Son sözlerinde kendisini eşinin vurduğunu söyleyen B., yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mesut B.'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Mesut B.'nin suç aleti tüfeği ise merkez Meram ilçesinde bulunan ailesinin evinin bahçesine sakladığı tespit edildi. Mesut B., polisteki ifadesinde, "Eşimin barda çalışmasını istemiyordum. Etrafında erkekler olması nedeniyle onu kıskanıyordum. Konuşmak için sabah 05.00'te Hanife'yi çalıştığı eğlence mekanından aldım. Arabayla araziye gittik. Konuşma sırasında Hanife beni hep tahrik edip, üzerime geldi. Gururumu kıracak sözler söyledi. Ben de araçtaki tüfekle onu vurdum" dedi. Mesut B. çıkardığı mahkemece tutuklandı.

'ANNE BANA BİR ŞEY YAPMAZ DERDİ'

Hanife B.'in annesi Seher D., damadının kızına zarar verebileceğini sürekli düştüğünü, ancak kızının eşine güvendiğini söyledi. D., ''Benim aklıma hep böyle bir şey yapacağı gelirdi. Kızım, 'Yok anne, bu bana bir şey yapmaz, bu cezaevinden korkar' derdi. Ama ben biliyorum. Onun zaten bunu öldüreceği belliydi. Onu kızımın yanında istemiyordum. Konya'da tanıştılar. Sonra kızımın peşini bırakmadı" dedi.

'EVLİLİK DÜŞÜNMÜYORDU'

Kızının evlilik düşünmediğini, Mesut B.'nin çok ısrarcı olması nedeniyle yeniden evliliği denediğini belirten Seher D., "Kızımın ilk eşinden 5 yaşında çocuğu var. Kızım bununla evlenmek istemiyordu. Çocuğuma bakacağım diyordu. Bu da karşısına çıkınca tekrar evliliği denedi.'' diye konuştu. D., damadı Mesut B.'nin, alkol alıp kızını sürekli dövdüğünü ileri sürdü.

'ONUN TEK DERDİ PARAYDI'

Kızının eşinin çalışmaması nedeniyle işe döndüğünü iddia eden anne D., şunları söyledi:

''Damadım, para kaynağı kesilince benim kızımı öldürdü. Kızım korkudan bana bir şey anlatamazdı. Kızım, çalışıp kazandığı parayı vermediği için dayak yiyordu. Kızım bana, 'çalıştığım paramı elimden alıyor' derdi. Bizi de rahatsız etti. Evime zarar verdi. Bir gün kızıma, 'çalışırsan anneni evde ölü bulursun' dedi. Kızım o nedenle korktu ve çalışmayı bıraktı. Sonra 'Anne bu adam olmaz. Ben bunu istemiyorum' dedi. Çalışmaya başladı.''

'KIZIMI TOPRAĞA VERDİM'

Kızının geride iki öksüz çocuk bıraktığını ifade eden Seher D., ''Damadım, madem kızım, orada çalışıyorsa çekseydi kolundan, 'Benim soğanla, ekmeğe gücüm yetiyor, gel çalışma sana da çocuğuna bakarım' deseydi. Onu da demedi. Benim kızım çalışarak hem ona baktı, hem çocuğuna baktı. Madem istemiyorsan seni seviyorum, kıskanıyorum desin, kendisi çalışıp kızıma baksaydı. Ama o çalışmayıp kızımın parasını yedi. Benim kızım toprağın altına girdiyse, oda cezasını fazlasıyla çeksin. Yakamızdan düşsün. Bir tarafta 5 yaşında çocuk, bir tarafta 1 yaşında çocuk, ikisini de koydu gitti'' diye konuştu.

Anne Seher D., 1 yaşındaki torununu ise Mesut B.'nin olaydan önce eski eşinin evine bıraktığını söyledi.