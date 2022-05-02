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Genç kadının otelde sır ölümü

Genç kadının otelde sır ölümü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 3 gün önce otele yerleşen kadın odasında ölü bulundu. Kadının cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki lüks bir otelin odasında bir kadın ölü olarak bulundu.

Yavansu Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde bulunan lüks bir otelin odalarından birinden kötü kokular gelmesi üzerine, otel personeli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Ekipler, girdikleri odada bir kadını hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedenin kimliği hakkında herhangi bir açıklama yapılmazken, kadının otele üç gün önce yerleştiği ve 'Rahatsız etmeyin' butonuna bastığı iddia edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin oteldeki çalışmalarının ardından kadının cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kadının kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

 

Etiketler aydın otel genç kadın ölüm şüpheli ölüm
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