Genç kadının sır ölümü

İstanbul'da oyuncu Şükriye B. (28), evinde ölü bulundu. Genç kadının ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belli olacak.

İstanbul’da oyuncu Şükriye B.’ye (28) önceki gün ulaşamayan arkadaşları hasta olabileceğini düşünerek Küçükçekmece’deki evine gitti. Şükriye’nin telefonu evin içinde çalıyor ancak kapı açılmıyordu. Kapıyı kırarak içeri giren arkadaşları, salonda B.’yi yerde hareketsiz yatarken buldu. Eve gelen sağlık ekipleri Şükriye’nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, B.’nin evinde hem İlçe Emniyet Müdürlüğü hem de Asayiş Şube Müdürlüğü’nden uzman ekipler inceleme yaptı. Evin kapısı içeriden kilitliydi. Bu detay evde Şükriye’den başka kimsenin olmadığını gösteriyordu. Evde herhangi bir boğuşma izi de yoktu. Yapılan aramalarda herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı.

Genç kadının vücudunda darp ve herhangi bir yara da yoktu. Şükriye’nin ölümü kayıtlara ‘şüpheli’ olarak girdi. B.’nin cenazesi savcının talimatıyla otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Genç kadının ölümündeki sır perdesini, yapılacak detaylı otopsi aralayacak.

Hürriyet