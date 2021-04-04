  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Genç kadının sır ölümü

Genç kadının sır ölümü

İstanbul'da oyuncu Şükriye B. (28), evinde ölü bulundu. Genç kadının ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belli olacak.

İstanbul’da oyuncu Şükriye B.’ye (28) önceki gün ulaşamayan arkadaşları hasta olabileceğini düşünerek Küçükçekmece’deki evine gitti. Şükriye’nin telefonu evin içinde çalıyor ancak kapı açılmıyordu. Kapıyı kırarak içeri giren arkadaşları, salonda B.’yi yerde hareketsiz yatarken buldu. Eve gelen sağlık ekipleri Şükriye’nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, B.’nin evinde hem İlçe Emniyet Müdürlüğü hem de Asayiş Şube Müdürlüğü’nden uzman ekipler inceleme yaptı. Evin kapısı içeriden kilitliydi. Bu detay evde Şükriye’den başka kimsenin olmadığını gösteriyordu. Evde herhangi bir boğuşma izi de yoktu. Yapılan aramalarda herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı.

Genç kadının vücudunda darp ve herhangi bir yara da yoktu. Şükriye’nin ölümü kayıtlara ‘şüpheli’ olarak girdi. B.’nin cenazesi savcının talimatıyla otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Genç kadının ölümündeki sır perdesini, yapılacak detaylı otopsi aralayacak.

Hürriyet

Etiketler istanbul sır ölüm oyuncu otopsi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
103 emekli amiralin ortak bildirisi gündeme bomba gibi düştü
Emekli amirallerin bildirisine jet soruşturma
Cumhur İttifakı'nda ''israf'' çatlağı
Olay olacak anket: Mansur Yavaş, Erdoğan'a fark attı
20 milyon Türk'ün bilgileri internete sızdırıldı!
Sadakatsiz dizisi için ortalığı karıştıran iddia!
Uzmanlardan dolar kuru için flaş tahmin!
İşte ABD Başkanı'nın yeni uçan sarayı!
Mali bombayı patlattı: ''Instagram'dan yürümeye başladım''
Gözde bölümler sıfır çekiyor!