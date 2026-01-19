  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Genç kadının sokak sokak gezip duvara yapıştırdığı afişler dikkat çekti

Genç kadının sokak sokak gezip duvara yapıştırdığı afişler dikkat çekti

Güncelleme:

İzmir'de bir arkadaşının IBAN dolandırıcılığı tuzağına düştüğünü söyleyen 37 yaşındaki bir genç kadın sokak sokak gezip duvarlara astığı afişlerle vatandaşları uyarmaya çalışıyor...

İzmir'de Gülten S. (37), vatandaşları IBAN dolandırıcılığına karşı uyarmak için sokak sokak gezerek hazırladığı broşürleri dağıtıp, duvar ve direklere yapıştırıyor.

Başta yakın çevresi olmak üzere birçok kişinin bu konuda mağduriyet yaşadığını belirten Gülten S., "Yakınınız, tanıdığınız olsa dahi IBAN hesabınızı vermeyin. 'Benim hesabımda bloke var, sana da harçlık veririm' gibi sözlere inanmayın" dedi.

Tekstil işçisi olan Gülten S.'nın yaklaşık 1 yıl önce arkadaşına ulaşan bir yakınının, hesabının bloke olduğu ve acil para transferi için IBAN'a ihtiyaç duyduğu yönünde talepte bulunduğu belirtildi.

İddiaya göre, Gülten S.'nın arkadaşına ait hesaba olaydan yaklaşık 1 yıl sonra 20 ayrı hesaptan para transferi gerçekleştirildi. Yapılan incelemede söz konusu IBAN'ın dolandırıcılık amacıyla kullanıldığı tespit edildi. Gülten S.'nın arkadaşı hakkında 'dolandırıcılık' suçlamasıyla açılan davanın ardından cezaevine gönderildi.

İzmir'de bir arkadaşının IBAN dolandırıcılığı tuzağına düştüğünü söyleyen 37 yaşındaki bir genç kadın sokak sokak gezip duvarlara astığı afişlerle vatandaşları uyarmaya çalışıyor...

Yaşanan olayın ardından bir arkadaşının daha aynı mağduriyeti yaşadığını ifade eden Gülten S., bu yöntemi araştırmaya başladı. TCK 158 Mağdurları Platformu'na ulaştığını belirten Gülten S., son dönemde bu tür olayların sık yaşandığını ve çok sayıda kişinin aynı yöntemle mağdur edildiğini öğrendiğini söyledi. Bunun üzerine vatandaşları IBAN dolandırıcılığına karşı uyarmak amacıyla broşür hazırlatıp bastıran Gülten S., onları dağıtarak ve bazı noktalara yapıştırarak bilgilendirme yapmaya başladı.

'AMACIMIZ İNSANLARI UYARMAK'

Farkındalık oluşturmak amacıyla harekete geçtiğini dile getiren Gülten S., "Arkadaşımın bir yakını, 'Benim hesabımda bloke var, senin hesabına para gönderebilir miyim?' diye rica etmiş. Yaklaşık 1 yıl sonra 20 ayrı hesaptan IBAN'a para transferi yapılmış. Yapılan incelemede IBAN'ın dolandırıcılık amacıyla kullanıldığı belirlenince arkadaşım hapse girdi. Kendim mağdur değilim ancak arkadaşımın başına bu olay gelince araştırma yaptım. Bu nedenle ne kadar çok insanın mağdur olduğunu gördüm. Amacımız insanları uyarmak" ifadelerini kullandı.

İzmir'de bir arkadaşının IBAN dolandırıcılığı tuzağına düştüğünü söyleyen 37 yaşındaki bir genç kadın sokak sokak gezip duvarlara astığı afişlerle vatandaşları uyarmaya çalışıyor...

'IBAN HESABINIZI KİMSEYLE PAYLAŞMAYIN'

Kimsenin mağdur olmaması için çalıştıklarını söyleyen Gülten S., "Broşürleri bastırıp dağıtıyorum. Yakınınız, tanıdığınız olsa dahi IBAN hesabınızı vermeyin. 'Benim hesabımda bloke var, sana da harçlık veririm' gibi sözlere inanmayın. Bir kez paylaştığınızda süreç hemen başlamıyor, belli bir süre sonra başlıyor. Hesabınıza yabancı yerlerden para geliyor" dedi.

'ELİMİZDEN GELDİĞİNCE SESİMİZİ DUYURMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Özellikle gençlerin harçlık vaadiyle kandırıldığını ifade eden Gülten S., "Gençler bu konuda çok mağdur ve mağdur olmaya da açık. Maalesef inanıyorlar ve bir yıl sonra onlarca dosyanın açıldığını fark ediyorlar. Böylece birçok mağduriyet yaşayan insanın psikolojisi bozulmuş durumda. Elimizden geldiğince sesimizi duyurmaya çalışıyoruz" diye konuştu. (DHA)

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Z kuşağıyla yapılan seçim anketinde sürpriz sonuçlar: Zirvede fark açıldı!
Z kuşağıyla yapılan seçim anketinde sürpriz sonuçlar: Zirvede fark açıldı!
26 ildeki son erken genel seçim anketinde partilerin oy oranındaki değişim dikkat çekti!
26 ildeki son erken genel seçim anketinde partilerin oy oranındaki değişim dikkat çekti!
Kafeteryada kanlı son! Ölüm haberini alan yakını çatıya çıktı
Kafeteryada kanlı son! Ölüm haberini alan yakını çatıya çıktı
Hangi doktora gitseler teşhis koyamadı! 12 yaşındaki çocuk tam 8 yıldır bu halde
Hangi doktora gitseler teşhis koyamadı! 12 yaşındaki çocuk tam 8 yıldır bu halde
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu; aile içi katliamın ayrıntıları kan dondurdu!
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu; aile içi katliamın ayrıntıları kan dondurdu!
Kar yağışı mola veriyor... Önce güneş ardından yeniden yağmur ve kar yağışı var!
Kar yağışı mola veriyor... Önce güneş ardından yeniden yağmur ve kar yağışı var!
Her yaptığı açıklama olay olan güzel oyuncudan ''sosyal medya çapkınlarına'' olay sözler
Her yaptığı açıklama olay olan güzel oyuncudan ''sosyal medya çapkınlarına'' olay sözler
MTV ödemelerinde taksit yapan bankalar belli oldu
MTV ödemelerinde taksit yapan bankalar belli oldu
Etiketler genç kız iban tuzağı IBAN tuzağı IBAN dolandırıclığı iban dolandırıclığı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Genç kadının katilinin ilk kadın cinayeti değilmiş... Çifte cinayetten tutuklandı! Genç kadının katilinin ilk kadın cinayeti değilmiş... Çifte cinayetten tutuklandı! Game Of Thrones'un güzelinden olay itiraf: Sevişme sahnelerinde kaburgası kırılmış! Game Of Thrones'un güzelinden olay itiraf: Sevişme sahnelerinde kaburgası kırılmış! MTV ödemelerinde taksit yapan bankalar belli oldu MTV ödemelerinde taksit yapan bankalar belli oldu MasterChef'te Hasan ve Sergen'in yarıştığı Altın Kupa gecesinde kupanın sahibi belli oldu MasterChef'te Hasan ve Sergen'in yarıştığı Altın Kupa gecesinde kupanın sahibi belli oldu Antalya'daki gol düellosu sonrası Fenerbahçe Alanya'da mahsur kaldı! Antalya'daki gol düellosu sonrası Fenerbahçe Alanya'da mahsur kaldı! Bir polis, eski eşinin evlendiği polisi silahla vurdu! Bir polis, eski eşinin evlendiği polisi silahla vurdu! Yalova'da şiddetli karda 35 kişi araçlarının içinde mahsur kaldı Yalova'da şiddetli karda 35 kişi araçlarının içinde mahsur kaldı Esra Erol'un canlı yayındaki şeriat resti birilerini rahatsız etti! Esra Erol'un canlı yayındaki şeriat resti birilerini rahatsız etti! Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3 golle geçti, Ahmet Çakar'ın Galatasaray yorumu olay oldu Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3 golle geçti, Ahmet Çakar'ın Galatasaray yorumu olay oldu Liseli caniler okulun engelli temizlik görevlisini sokak ortasında bıçaklayarak katletti! Liseli caniler okulun engelli temizlik görevlisini sokak ortasında bıçaklayarak katletti!
26 ildeki son erken genel seçim anketinde partilerin oy oranındaki değişim dikkat çekti! 26 ildeki son erken genel seçim anketinde partilerin oy oranındaki değişim dikkat çekti! Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu; aile içi katliamın ayrıntıları kan dondurdu! Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu; aile içi katliamın ayrıntıları kan dondurdu! Her yaptığı açıklama olay olan güzel oyuncudan ''sosyal medya çapkınlarına'' olay sözler Her yaptığı açıklama olay olan güzel oyuncudan ''sosyal medya çapkınlarına'' olay sözler İki hızlı tren raydan çıktı: 39 ölü, çok sayıda yaralı var İki hızlı tren raydan çıktı: 39 ölü, çok sayıda yaralı var Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi Menzil tarikatının İzmir'deki ''tövbe seansı'' gövde gösterisine tepki yağdı! Menzil tarikatının İzmir'deki ''tövbe seansı'' gövde gösterisine tepki yağdı! Tüm çalışanların maaşlarından ek yüzde 3 zorunlu kesinti için tarih belli oldu Tüm çalışanların maaşlarından ek yüzde 3 zorunlu kesinti için tarih belli oldu Motorine 1,15 TL zam geliyor! 19 Ocak il il güncel benzin ve mazot fiyatları listesi Motorine 1,15 TL zam geliyor! 19 Ocak il il güncel benzin ve mazot fiyatları listesi Kar yağışı mola veriyor... Önce güneş ardından yeniden yağmur ve kar yağışı var! Kar yağışı mola veriyor... Önce güneş ardından yeniden yağmur ve kar yağışı var! Piyasalara Trump bombası düştü: Altın ve gümüş fiyatlarında yeni rekor! Piyasalara Trump bombası düştü: Altın ve gümüş fiyatlarında yeni rekor!