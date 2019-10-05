Genç kız 2. kattan arabanın üstüne düştü

Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi İbo Osman Caddesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın 2'nci katında arkadaşlarıyla birlikte yaşayan Duygu G., henüz bilinmeyen nedenle pencereden, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Gürültüye uyanıp, aşağı baktıklarında yerde yatan Duygu G.'yi gören bina sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Duygu G., gelen ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan genç kızın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.