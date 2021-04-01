Genç kız yol kenarında ölü bulundu! Vasiyeti yürek dağladı

Konya'nın Ereğli ilçesinde ailesinin dün kayıp başvurusunda bulunduğu Bahriye Buket İ. (20) yol kenarında ölü bulundu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, genç kızın sosyal medya hesabından ''Bu hayat bana çok ağır geldi. Beni seven herkesten özür dilerim. Hakkınızı helal edin. Mezar taşıma 'Bu ilk ölüşüm değil' yazın. Vasiyetim olsun'' mesajını paylaştığı görüldü.

Olay, Ereğli ilçesine bağlı Hortu Mahallesi Kuzukuyusu arasında bulunan karayolu kenarında boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Bahriye Buket İ., dün evine dönmeyince ailesi polise kayıp müracaatında bulundu.

GÖZALTINDAKİ ERKEK ARKADAŞINDAN 'İNTİHAR ETTİ' İDDİASI

Genç kızdan haber alınamazken, erkek arkadaşı olduğu belirtilen B.B, polise giderek arkadaşı Bahriye Buket İ.’ın intihar ettiğini iddia etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay mahalline giden jandarma ekipleri de başından vurulmuş vaziyette Bahriye Buket İ.'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olayla ilgili genç kızın arkadaşı olduğu belirtilen B.B. ile olayın ardından arayarak yardım istediği arkadaşı S.Ş. ve babası A.Ş. gözaltına alındı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli B.B’nin olay yaşandıktan sonra polise giderek, kız arkadaşı ile otomobille boş araziye gittiklerini, Bahriye Buket’in intihar edeceğini söyleyerek çantasından tabanca çıkartıp başına ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Genç kızın intihar ettiğini iddia eden B.B., panikle tabancayı alarak arkadaşı S.Ş’yi yardım etmesi için aradığını, onun da babası ile birlikte geldiğini ve tabancayı onlara verdiğini söyledi. Polis merkezine gitmek için yola çıktıklarında arabasının yakıtının bitmesi üzerine yol kenarına bırakarak, arkadaşının arabasıyla polis merkezine geldiklerini anlattı.



ŞÜPHELİLERİN SAKLADIKLARI TABANCA KULLANILMAYAN BİR EVDE BULUNDU

Şüphelilerin sakladıkları tabanca da kullanılmayan bir evde bulundu. B.B’nin aracının yakıtının biterek yol kenarında durması ise güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

Öte yandan Bahriye Buket İ.'ın, ölü bulunmadan kısa süre önce sosyal medya hesabından ''Bu hayata tutunmak için çok çaba sarf ettim. Kim ne derse desin çok uğraştım. Yeniden sevebilmek, sevilmek için uğraştım ama elimden geleni yaptım. Ben başaramadım yapamadım. Ama umarım siz yaparsınız. Bu hayat bana çok ağır geldi. Taşıyamayacağım yükleri verdi. Yapamam dedim, yap dedi. Beni seven, yanımda olan herkesten özür dilerim. Ağladığım için kızdınız, küstüğüm için kızdınız ama bilin ki hepsi yardım çığlığıydı siz duymadınız. Annem, en çok senden özür dilerim, ne olur beni affet ama ben dayanamadım. Bu yaşıma kadar getirdin. Eğer sen olmasaydın bu kadar durmazdım. Hakkınızı helal edin. Hepinizi çok seviyorum, affedin. Dip not: Mezar taşıma 'Bu ilk ölüşüm değil' yazın. Vasiyetim olsun. Hepinizi çok sevdim. Biraz iyi kafayla yazdım aldırmayın'' paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA