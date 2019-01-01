SON DAKİKA
BÜYÜKADA'DA YANGIN PANİĞİ ! EKİPLER OLAY YERİNDE
Milli Piyango yılbaşı büyük çekilişi - Tam liste
Milli Piyango yılbaşı büyük çekilişi - Tam liste
Büyükada'da yangın paniği ! Ekipler olay yerinde
Büyükada'da yangın paniği ! Ekipler olay yerinde
Zam'aydın Türkiyem! Vergi ve harçlara 2019 zammı geldi
Zam'aydın Türkiyem! Vergi ve harçlara 2019 zammı geldi
Alışverişte ücretli poşet dönemi resmen başladı
Alışverişte ücretli poşet dönemi resmen başladı
İşte kalem kalem 2019 yılı emekli, memur ve işçi maaşları...
İşte kalem kalem 2019 yılı emekli, memur ve işçi maaşları...
Zam, zam, zam! 2019'un kimlik, pasaport ve diğer değerli kağıt bedelleri
Zam, zam, zam! 2019'un kimlik, pasaport ve diğer değerli kağıt bedelleri
Alkollü içeceklerin ÖTV tutarları belirlendi
Alkollü içeceklerin ÖTV tutarları belirlendi
''Cep''te ÖİV TL lira olacak
''Cep''te ÖİV TL lira olacak
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 01 Ocak 2019 13:16

Genç kıza 9 gün boyunca tecavüz etti

İstanbul'da sevgilisinden ayrılmak bir genç kızın, kapatıldığı evde tecavüze uğradığı ve darp edildiği iddia edildi.

Genç kıza 9 gün boyunca tecavüz etti
A+ A-

Sabah gazetesinden Sema Dalgıç'ın haberine göre, İstanbul'da bir buçuk yıldır beraber olduğu sevgilisinden ayrılmak isteyen M.B., 28 yaşındaki sevgilisi Mehmet Halit S. tarafından 9 gün boyunca zorla tutulduğu evde tecavüze uğradı. Günler sonra kaçmayı başaran genç kız şüpheliden şikâyetçi oldu.

MESAJLAR DELİL OLDU

Tutuklanan şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede M.B.'nin kolluk kuvvetlerine sığındığı anlatıldı. M.B., polislere şüpheli Mehmet Halit S.'nin kendisine attığı uygunsuz, hakaret ve tehdit içerikli mesajları gösterdi.

Şüpheli üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Savcılık, yeterli delil bulunan şüphelinin yargılanmasını talep etti. Tutuklu yargılanan şüpheli Mehmet Halit S., İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

Sabah

sabah gazetesi , sevgili , istanbul , tecavüz , darp
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM