Genç kıza fuuhş yaptırdılar !

Samsun'da devlet yurdunda kaldığı öne sürülen 17 yaşındaki Ü.B. adlı kıza uyuşturucu verip, cinsel saldırıda bulunduktan sonra tehdit ederek fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 2'si kadın 4 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, İlkadım İlçesi Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre devlet yurdunda kalan Ü.B. adlı kız, erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği öne sürülen 21 yaşındaki A.S. adlı kadının evine misafir olarak gitti. A.S., sohbet sırasında kıza uyuşturucu madde verdi. Kendinden geçen genç kıza evde bulunan 20 yaşındaki Ü.K. cinsel saldırıda bulundu. Daha sonra A.S., kardeş olan Ü. K. ve 18 yaşındaki O.K. ile 6 aylık hamile olan eşinden ayrı G.K. adlı kadınla birlikte genç kızı tehdit edip, 200 lira karşılığında erkeklerle cinsel ilişkiye zorladı. Şüpheliler fuhuştan kazanılan parayı Ü.B.'den aldı. Ü.B. polise giderek şikayetçi oldu. Şikayetin ardından harekete geçen polis, 4 şüpheliyi dün gözaltına aldı. Şüphelilerin evinde arama yapan polis, 1 pompalı tüfek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün 'cinsel saldırı' 'tehdit','alıkoyma' ve 'fuhuşa zorlama' suçlarından adliyeye sevk edildi.