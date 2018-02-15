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  4. 15 Şubat 2018 22:05

Genç kızı darp eden şahıs gözaltına alındı

Adana'da nişanlısı olduğunu iddia ettiği genç kızı sokak ortasında tartaklayan kişi polis tarafından yakalandı.

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Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde bir kişinin, nişanlısı olduğunu iddia ettiği genç kızı sokak ortasında darbetmesine ilişkin görüntülerin medyada yer alması üzerine, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, genç kızı ağzını kapatarak darbettiği ileri sürülen kişinin U.P. olduğunu belirledi. 

Harekete geçen polis, şüpheli U.P'yi gözaltına aldı. Şüphelinin polisteki sorgusu sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Nişanlısı olduğunu iddia ettiği genç kızı darp eden saldırgan müdahale eden vatandaşlara 'Nişanlıyız, önemli bir konu yok" demişti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, genç kızı adamın elinden kurtarmıştı. Çiftin birbirlerinden şikâyetçi olmaması üzerine polis olay yerinden ayrılmıştı.

Genç kıza sokak ortasında kabusu yaşattı !Genç kıza sokak ortasında kabusu yaşattı !

 

DHA

sokak , kavga , adana
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