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  4. 30 Eylül 2020 13:09

Genç kızlar kamerayı görünce ''çekme'' diye yalvardı

Antalya'da patenli 2 genç kız, kapalı kasa kamyonete tutunup, trafikte tehlikeye rağmen ilerledi. Kamyonetin durmasıyla görüntülendiklerini fark eden kızlar, "Ağabey çekmeyin, annemiz kızıyor" dedi. Kaynak: Trafikte şoke eden görüntüler: "Ağabey çekme annem kızıyor!"

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Antalya'da ayaklarında paten olan 2 genç kız, kapalı kasa kamyonetin arkasındaki demirlere tutunarak, trafikte ilerledi. Arkadan gelen araçtakiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendikleri için tepki gösteren kızlar, "Ağabey çekmeyin, annemiz kızıyor" diye seslendi.

"AMA ÇEKTİN BİZİ O KADAR"

DHA'da yer alan habere göre genç kızlardan biri, görüntü çeken kişinin yanına gelip, "Size geçelim mi?" diye sordu. Araçtakilerin, "Tutunacak yer yok" demesiyle ret cevabı alan kızlardan biri, "Çektin bizi o kadar ama" diyerek tepki gösterdi.

 GÖRÜNTÜ KAMERAYA DA YANSIDI

Patenci kızların tehlikeli yolculuğu ve sonrasındaki tepkileri, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

DHA

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