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  4. 06 Temmuz 2020 18:36

Genç mühendis evinde ölü bulundu

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, bilgisayar mühendisi 31 yaşındaki Esat Can Ü., evinde ölü bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Genç mühendis evinde ölü bulundu
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Değirmendere'ye bağlı Yüzbaşılar Mahallesi İstiklal Caddesi’ndeki apartman dairesinde oturan Esat Can Ü.'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbarla belirtilen adrese gelen sağlık görevlileri, güvenlik güçleri sayesinde girdiği evde Esat Can Ü.'nün cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yeri inceleme ekipleri, Esat Can Ü.'nün vücudunda herhangi bir darp ya da yara izine rastlamadı. Bilgisayar mühendisi olan, bir süredir çalışmadığı öğrenilen Esat Can Ü.'nün cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.


 
Esat Can Ü.'nün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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