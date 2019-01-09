Genç öğretmen ölümden döndü

Kaza, İlkadım ilçesinin Tepecik Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Ortaokulunda görevli öğretmen Sevilcan Şaffak'ın (38), idaresindeki otomobil, rampa aşağı indiği sırada yolun buzlanmasından dolayı kayarak şarampole yuvarlandı ve takla atıp ters döndü.

Kazada yaralanan öğretmen Sevilcan Şaffak, 112 acil servis ekiplerince ambulansla SamsunEğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.