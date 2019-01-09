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  4. 09 Ocak 2019 11:10

Genç öğretmen ölümden döndü

Samsun'da okula giden kadın öğretmenin idaresindeki otomobil, yolun buzlanması nedeniyle kayarak şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Genç öğretmen ölümden döndü
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Kaza, İlkadım ilçesinin Tepecik Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Ortaokulunda görevli öğretmen Sevilcan Şaffak'ın (38), idaresindeki otomobil, rampa aşağı indiği sırada yolun buzlanmasından dolayı kayarak şarampole yuvarlandı ve takla atıp ters döndü.

Kazada yaralanan öğretmen Sevilcan Şaffak, 112 acil servis ekiplerince ambulansla SamsunEğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

 Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

trafik kazası , öğretmen , kaza
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