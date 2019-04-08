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  4. 08 Nisan 2019 15:38

Genç öğretmenin öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme

Mersin'de 38 yaşındaki öğretmenin öldürülmesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Genç öğretmenin öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme
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Mersin'de 38 yaşındaki öğretmen Eda K.'yi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan erkek arkadaşı adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, eşinden boşandıktan sonra 6 yaşındaki kızı ile birlikte yaşadığı merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Türkçe öğretmeni Eda K. cinayetiyle ilgili, genç kadının bir süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı U.T. gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince ifadesi alınan U.T. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Türkçe öğretmeni Eda K. (38), evinde, 6 yaşındaki kızının yanında bıçaklanarak öldürülmüş; İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, küçük kızı evin bir odasında korkudan saklanırken bulmuştu.

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