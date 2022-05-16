Genç sevgililerin en güzel anları kabusla sona erdi!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde balık tutmak için iskeleye giden iki sevgili denize düştü. Genç kız çevredekiler tarafından kurtarılırken, denizde kaybolan sevgilisinin cansız bedeni ise itfaiye dalgıçları tarafından yapılan aramalardan sonra bulundu.

Olay dün akşam saat 21.15 sıralarında İzmit Marina İskelesi’nde meydana geldi. F.Ç. (23) ile Mine D. (23) isimli iki genç, akşam saatlerinde balık tutmak için marinaya gitti.

Bu sırada alkol de aldıkları öğrenilen gençler, bir süre sonra denize düştü. Gençlerin denize düştüğünü fark eden bir balıkçı, denize atlayarak Mine D.’yi sudan çıkardı. F.Ç. ise gözden kayboldu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine geldi. Sudan çıkarılan Mide D., ambulansla hastaneye götürülürken, F.Ç. için itfaiyede görevli dalgıçlar tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı.

CANSIZ BEDENİ DENİZDEN ÇIKARTILDI

Yaklaşık 1,5 saat süren arama çalışmalarının ardından F.Ç.’nin cansız bedenine ulaşıldı.

F.Ç.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşanan olaydan önce Mine D.’nin sosyal medya hesabı üzerinden fotoğraf paylaştığı öğrenildi.

Fotoğrafta ikilinin sandalyelerde oturup olta ile balık avladığı görüldü. (DHA-İHA)