Gençlik festivaline uyuşturucu baskını !

Aydın Kuşadası'nda binlerce gencin katıldığı ve pek çok ünlü müzik grubunun sahne aldığı gençlik festivaline polis tarafından uyuşturucu baskını düzenlendi. İhbar üzerine düzenlenen baskında bir kişi gözaltına alındı, çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi Davutlar Sevgi Plajı’nda düzenlenen gençlik festivaline Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri tarafından baskın düzenlendi.

Festivalde uyuşturucu madde satıldığı ihbarı üzerine gerçekleşen operasyonda F.D. isimli bir kişi gözaltına alındı. Şahsın üzerinde yapılan aramada ise çok sayıda ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından gözaltına alınan F.D. isimli zanlı, ifadesinin alınmasının ardından Kuşadası’nda mahkemeye sevk edildi.