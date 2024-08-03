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  4. Gereği yapıldı: Meyhanede 3 kadına kabusu yaşatanlar yakalandı

Gereği yapıldı: Meyhanede 3 kadına kabusu yaşatanlar yakalandı

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Beyoğlu'nda bir mekanda 3 kadını taciz edip, şiddet uygulayan 2 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, ''Gereği yapıldı'' başlığıyla yaptığı paylaşımda, ''Kadına şiddet uygulamaya kalkan her kim olursa affetmeyiz. Eğer buna cüret eden olursa hukuk önünde hesabını verir'' ifadelerini kullandı.

İstanbul Beyoğlu'ndaki bir meyhanede üç kadın, yan masadaki erkekler tarafından sözle taciz edildi. Hesabı ödeyip mekandan ayrılmak isteyen kadınlar, çıkışta işletme görevlileri tarafından darp edildi.

2 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, görüntülerde yer alan ve kadınları darp ettiği anlaşılan M.M.D. ve V.T. adlı şahısların gözaltına alındığını duyurdu. 

Emniyet'ten yapılan açıklamada, "Olayın meydana geldiği eğlence yerinde, kadın şahısların telefonlarını şarj etmek için bekledikleri sırada, iş yeri çalışanları tarafından hesap getirilerek iş yerinin kapanacağı söylendiği, iş yeri çalışanları ile aralarında telefonu şarj edip biraz daha beklemek için kalma yüzünden çıkan tartışma sonrasında olayın meydana geldiği, başka masadan gönderilen herhangi bir şey olmadığı şahısların beyanlarından anlaşılmıştır" denildi. 

Açıklamada, "İncelemelerde; görüntülerde yer alan ve kadınları darp ettiği anlaşılan şahısların M.M.D. ve V.T. oldukları tespit edilmiş, tespiti yapılan şüpheliler 02.08.2024 tarihi saat 21.30 sıralarında yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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Suç makinesi çıktılar

Emniyet'in açıklamasına göre; şüphelilerden M.M.D.'nin 13, V.T.'nin ise 12 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler, kasten yaralama ve cinsel taciz suçlarından adliyeye sevk edildi. 

"Kadına şiddet uygulayanı affetmeyiz"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gereği yapıldı" notuyla paylaştığı açıklamasında, "Kadına şiddet uygulamaya kalkan her kim olursa affetmeyiz. Eğer buna cüret eden olursa hukuk önünde hesabını verir" dedi. 

Etiketler beyoğlu cihangir darp taciz
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