Geri geri manevra yaparken 5 aylık hamile eşini ezerek öldürdü
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Kilis'te meydana gelen kazada, geri manevra yapan uzman çavuş, 5 aylık hamile eşini ezerek ölümüne yol açtı.
Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Hasancalı köyünde uzman çavuş M.D., aracıyla geri geri çıkarken, aracın arkasında bulunan eşi A.D.'yi fark etmeyerek çarptı. 21 yaşındaki A.D., olay yerinde hayatını kaybetti. Genç kadının 5 aylık hamile olduğu, çiftin ise 7 aylık evli oldukları öğrenildi.
Olayın ardından köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. A.D.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. M.D. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Sorgusunun sürdüğü belirtildi.
İHA
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