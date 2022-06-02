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  4. ''Gezi''nin 9'uncu yıl dönümünde gözaltına alınan 169 kişi serbest

''Gezi''nin 9'uncu yıl dönümünde gözaltına alınan 169 kişi serbest

''Gezi''nin 9'uncu yıl dönümünde gözaltına alınan 169 kişi serbest

Gezi Parkı eylemlerinin 9. yıl dönümünde Taksim Meydanı’na yürümek isterken İstanbul’da gözaltına alınan 169 kişi serbest bırakıldı.

Gezi Parkı eylemlerinin 9'uncu yıl dönümü dolayısıyla Taksim'deki Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi önünde dün akşam yapılan basın açıklamasının ardından Taksim Meydanı'na yürümek isteyen ve polisin müdahalesiyle gözaltına alınan 169 kişiden 165'i, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Gözaltındaki diğer 4 kişi ise Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden 2'si tutuklama, 2’si de adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, 4 şüpheliyi de adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Etiketler gezi gezi parkı eylemler gözaltı yıl dönümü serbest
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