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Gıdada bir skandal daha: 75 kilo at eti ele geçirildi

Gıdada bir skandal daha: 75 kilo at eti ele geçirildi
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Kastamonu Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde 75 kilogram at eti ele geçirildi. Etlerin Adana'dan geldiği tespit edildi.

Kastamonu'nda yapılan denetimlerde 75 kilogram at eti ele geçirildi. 

Kastamonu Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde görevli zabıta ekipleri, denetim yaptıkları sırada hijyen şartlarına uygun olmayan şekilde poşetler içerisinde etler tespit etti. Ekipler, yaptıkları incelemede etlerin Adana’dan Kastamonu’ya otobüslerle getirildiğini ve uygun şekilde muhafaza altına alınmadığını belirledi. Daha sonra Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne gelen Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince etlerle ilgili inceleme yapıldı. Yapılan incelemelerin ardından at eti olduğu değerlendirilen 75 kilogram ete İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince el konuldu. Ayrıca ekipler, olayla ilgisi bulunan şahıslar hakkında Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Etiketler kastamonu at eti otobüs terminali
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