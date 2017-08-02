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  4. 02 Ağustos 2017 12:33

Giden minibüste şofömre yumruk kamerada

Denizli'de bir minibüs içerisindeki güvenlik kamerasının kaydettiği bu görüntüleri izleyenler gözlerine inanamadı.

Giden minibüste şofömre yumruk kamerada
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Denizli’de, yolcu minibüsü şoförü 52 yaşındaki Ali Ergen, aracıyla hareket halindeyken,istediği yerde indirmediği yolcu tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Başka yolcuların da bulunduğu minibüsün kontrolünü yitiren Ergen’in aracı, önündeki minibüse çarparak durdurabilirken, saldırı anıminibüsün güvenlik kamerası ile kaydedildi.

Olay, Merkezefendi İlçesi İkinci Ticari Yol Caddesi’nde dünmeydana geldi. Bayramyeri-Fatih Mahallesi hattında yolcu minibüsü kullanan Ali Ergen’in kullandığı 20 M 0578 plakalı minibüse, Yakup Çiçek yolcu olarak bindi. İkinci Ticari Yol Caddesi’ne gelindiği sırada Çiçek, araçtan inmek istedi. Ancak şoför Ali Ergen, minibüsü durdurmak için uygun yer ve durak olmadığını söyledi. Bunun üzerine Yakup Çiçek ile şoför Ergen arasında araç hareket halindeyken tartışma çıktı. Araçtaki kamera ile kaydedilen olayda yumruklu saldırıya maruz kalan şoför, kontrolünü yitirdiği minibüsü ile önündeki başka bir minibüse çarptı. Minibüsün sol önünde hafif hasar meydana geldi. Yüzünde kanama olan Ali Ergen, telefonlapolis çağırdı. Gözaltına alınan Yakup Çiçek, ifadesinin alınması ardından serbest bırakıldı. Yolcunun durak dışında inmek istediğini, indirmediği için saldırıya uğradığını belirten Ali Ergen, şöyle dedi:

"Para verdiğini söyleyerek istediği yerde inmek istedi. Durak harici duramayacağımı söyledim. Yüzüme şiddetli yumruk attı. Önümdeki minibüse çarptım. Minibüs olmasa belki de durakta bekleyen yolculara çarpabilirdim."
 

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