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  4. 29 Haziran 2020 20:24

Giresun Valiliği'nden kayıp İlknur'la ilgili açıklama

Giresun Valiliği kayıp çocuk İlknur'la ilgili olarak aramaların yapıldığını ancak bu kadar yoğun ve etkin yürütülen arama çalışmalarına rağmen, İkranur Tirsi'nin en son görüldüğü bölgedeki 106 hektar alanda hiçbir belge ve emareye ulaşılamadığını açıkladı.

Giresun Valiliği'nden kayıp İlknur'la ilgili açıklama
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Açıklamada, "İlimiz Bulancak İlçesi İcilli Köyünde 27.06.2020 tarihinde saat 21.10 da 2013 doğumlu İkranur Tirsi'nin kaybolduğu ihbarı üzerine başlayan arama çalışmaları kapsamında 150 personelin katılımıyla; 3  iz takip köpeği, 1 kadavra köpeği, termal kameralar ve droneler ile toplam 73 hektar alan taranmıştı.

Aralıksız devam eden arama faaliyetlerinde 29.06.2020 pazartesi günü de 130 personelin katılımıyla; drone, 3 iz takip köpeği ve 1 kadavra köpeği kullanılarak daha önce taranan alana ilaveten yaklaşık 33 hektarlık alan da hassas bir şekilde taranmıştır. Ancak bu kadar yoğun ve etkin yürütülen arama çalışmalarına rağmen, İkranur Tirsi'nin en son görüldüğü bölgedeki 106 hektar alanda hiçbir belge ve emareye ulaşılamamıştır. Olayın aydınlanması ve kayıp kızımızın sağ salim bulunarak ailesine teslim edilmesi amacıyla her türlü bilgi, duyum ve ihtimal titizlikle değerlendirilmektedir" denildi. 

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