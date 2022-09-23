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  4. Giresun'da dehşet! Karısını ve 2 akrabasını öldürdü

Giresun'da dehşet! Karısını ve 2 akrabasını öldürdü

Giresun'da dehşet! Karısını ve 2 akrabasını öldürdü

Giresun'da eşiyle boşanma aşamasında olan bir kişi, karısını ve iki akrabasını silahla öldürdükten sonra intihara kalkıştı.

Giresun'da bir kişi boşanma aşamasındaki karısı ile iki akrabasını silahla öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Nuri Ç., boşanma konusunda görüşmek için eşi Dilek Ç.'nin Orman Sokak'ta kaldığı eve gitti.

Aralarında çıkan tartışma üzerine eşine ve evde bulunan akrabaları Damla Ç. ile Ayşe K.'ye tabancayla ateş eden Nuri Ç., daha sonra aynı tabancayla intihar girişiminde bulundu.

Ağır yaralanan Dilek Ç., Damla Ç. ve Ayşe K., kaldırıldıkları Espiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Nuri Ç.'un tedavisi ise devam ediyor.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Etiketler giresun espiye kadın cinayeti
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