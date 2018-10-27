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  4. 27 Ekim 2018 11:22

Giresun'da kabus: Tonlarca kayanın altında kaldı!

Giresun'da meydana gelen heyelanda karayolu ulaşıma kapanırken, bir iş makinesi de tonlarca ağırlığındaki kayaların altında kaldı.

Giresun'da kabus: Tonlarca kayanın altında kaldı!
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Giresun’un Bulancak ilçesindeki taş ocağında meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kaya parçaları karayoluna düştü. Karayolunun ulaşıma kapanmasına neden olan heyelanda taş ocağına ait iş makinesi de tonlarca ağırlığındaki kaya parçaları ve toprağın altında kaldı.

Giresun-Bulancak karayolunun 25’inci kilometresinde Kovala mevkiinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelanda, taş ocağına ait şantiye alanının da kenarında bulunan yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayoluna aktı.

Tonlarca ağırlıktaki kaya parçaları ve toprak nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Şantiyeye ait içerisinde operatörünün bulunmadığı bir iş makinesi de yamaçtan kopan taş kütleleri ve toprak yığını altında kaldı. Yolun ulaşıma açılması ve temizliği için bölgeye sevk edilen iş makineleriyle çalışma başlatıldı.

DHA

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