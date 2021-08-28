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Giresun’da sollama yapan araç sürücüsü dereye uçtu

Giresun’da sollama yapan araç sürücüsü dereye uçtu

Giresun – Dereli karayolunda önündeki araçları sollaması neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden 57 yaşındaki adam dereye uçtu.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Giresun – Dereli karayolunun Barça Köyünde meydana geldi.

 57 yaşındaki Mihtat Bektaş idaresindeki 14 KP 445 otomobil önündeki araçları sollaması neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek Aksu Deresine yuvarlandı.

 Ağır yaralı olarak kurtarılan ve Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü Mihtat Bektaş yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler dere giresun kaza
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