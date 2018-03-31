Gizem Karaca'dan taciz açıklaması

Taksim Balo Sokak’ta 21 Ocak 2017’de meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşanmıştı; Eğlence mekanından çıkan 22 yaşındaki F.H.E. isimli kadın arkadaşı E.Y. ile yürürken aldığı alkolün de etkisiyle bir anda baygınlık geçirdi.

Vatan gazetesinden Mehmet Ali Demir'in haberine göre F.H.E.’ye yanındaki arkadaşı E.Y. yardım etmek istedi. Bu esnada olayı gören 24 yaşındaki Engin K. da yanlarına geldikten sonra E.Y.’ye tekme atarak kadını uzaklaştırdı. E.Y. aldığı darbeyle zor anlar yaşarken, Engin K. ise baygın olan F.H.E.’yi omzuna alarak Tarlabaşı’nda bulunan bir metruk binaya götürdü. Metruk binada bulunan Dursun A. ve Engin K., uyuşturucu madde verdikleri F.H.E.’ye tecavüz etti. Tecavüz ettikten sonra Engin K. metruk binadan ayrılırken, F.H.E. de arayarak yardım istediği eşi tarafından kurtarıldı. Kadının şikayeti üzerine yapılan çalışmalar sonucu yakalanan Dursun A. tutuklanmıştı.

Dokuz suç kaydı var

Polis ise genç kadını omuzuna atarak kaçıran Engin K.’nın yakalanması için özel bir ekip oluşturdu. Uzun süren takiplerin ardından Engin K.’nın Tarlabaşı’nda saklandığını belirleyen ekipler harekete geçti. Cadde üzerinde polisi gören Engin K. kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından kaçarken ayağı kırılan şüpheli Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan Engin K. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorguya alındı. Yapılan sorgulamalarda suçlamaları reddettiği öğrenilen şüpheli adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Engin K.’nın cinsel saldırı, uyuşturucu kullanmak, yaralama ve hırsızlıktan 9 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.