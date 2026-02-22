Gizemli hayırsever 7 bakkal ve 1 fırının veresiye defterlerini satın alıp borçları sildirdi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde, Ramazan ayının yardımlaşma ruhunu en güzel şekilde yansıtan bir olay yaşandı. Kimliğini gizli tutan bir hayırsever iş insanı, Osmanlı geleneği olan "Zimem Defteri" uygulamasını yaşatarak 150 bin liralık borcu tek seferde sildi.

Muhtar Aracılığıyla Sessiz Sedasız Yardım

Fatsalı bir iş insanı, Sakarya Mahallesi Muhtarı Mehmet Onmuş ile iletişime geçerek, mahalle bakkallarında borcu biriken ihtiyaç sahiplerine destek olmak istediğini belirtti. Muhtar Onmuş, hayırseverden aldığı 150 bin liralık kaynağı mahalledeki 7 bakkal ve 1 fırına eşit şekilde paylaştırarak tüm borçları kapattı.

"Defteri Kapattı ve Gitti"

Yaşananları anlatan mahalle esnafı Kemal Kaser, şaşkınlığını şu sözlerle dile getirdi:

"Muhtarımızla birlikte bir vatandaş geldi, veresiye defterini istedi. Önce ne yapacaklarını anlayamadık. İhtiyacı olanların hesaplarını kapatacaklarını söylediler. Hesaplamaları yaptık, ödemeyi gerçekleştirdi ve defteri kapatıp gitti. Ramazan’da böyle bir iyilikle karşılaşmak çok güzel."

Muhtar Onmuş’tan Çağrı: "Birebir Ulaşın"

Ödemelerin makbuz karşılığında şeffaf bir şekilde yapıldığını belirten Muhtar Mehmet Onmuş, "Vatandaşımız hayrının gizli kalmasını istedi. Yardım yapacak diğer hayırseverlerimize de ihtiyaç sahiplerine bu şekilde birebir ulaşmalarını tavsiye ediyorum" dedi. Mahalle fırıncısı Yücel Türkoğlu da yapılan ödeme sayesinde birçok ailenin bayrama borçsuz gireceğini belirterek hayırsevere teşekkür etti.

