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  4. 10 Nisan 2018 14:15

Go-kart pistinde yaralanan genç kızdan haber var

Sarıyer'deki bir go-kart pistinde, şalının aracın tekerleğine dolanması sonucu nefes borusunda yırtık oluşan Havvanur Yalçın'ın, sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

Go-kart pistinde yaralanan genç kızdan haber var
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Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Celalettin Kocatürk, Sarıyer'de boynundaki fuların go-kart aracının tekerleğine dolanmasıyla ağır yaralanan Havvanur Yalçın'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Kocatürk, genç kızın durumunun düne göre daha iyi olduğunu ve akşam solunum cihazından ayıracaklarını söyledi.

Boynundaki fuların go-kart aracına dolanmasıyla ağır yaralanan Havvanur Yalçın'ın sağlık durumu hakkına bilgi veren Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Celalettin Kocatürk, ”Durumunun daha iyiye gittiğini söyleyebiliriz. Şuanda bir ameliyat etme planımız yok. Nefes borusundaki yırtığın düzelmeye başladığını gördük. Bu nedenle de solunum cihazından artık ayırmayı planlıyoruz. Solunum cihazından ayrıldıktan sonra her iki göğüs kafesindeki tüpleri de çekmeyi planlıyoruz” dedi.

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Celalettin Kocatürk, Sarıyer'de boynundaki fuların go-kart aracının tekerleğine dolanmasıyla ağır yaralanan Havvanur Yalçın'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Kocatürk, genç kızın durumunun düne göre daha iyi olduğunu ve akşam solunum cihazından ayıracaklarını söyledi.

Havanur Yalçın'ı solunum cihazından ayırarak uyandırmayı planladıklarını söyleyen Başhekim Kocatürk, “Hastamızın düne göre bugünkü durumu daha iyi. Zaten yoğun bakımda sürekli gözetimimiz altında. Bugün hep beraber bir ekip olarak tekrar değerlendirdik. Gerekli incelemelerini yaptık. Durumunun daha iyiye gittiğini söyleyebiliriz. Şuanda bir ameliyat etme planımız yok. Nefes borusundaki yırtığın düzelmeye başladığını gördük. Bu nedenle de solunum cihazından artık ayırmayı planlıyoruz. Tabi boyun bölgesinde tek önemli organ nefes borusu değil, orada bir çok damar, bir çok sinir, omurilik var. Bugün yapmış olduğumuz incelemelerde omurga ve omurilikte daha net görebilmeyi ümit ettiğimiz çok şüpheli bazı alanlar var. Onların anlaşılabilmesi için akşamüzeri hastayı solunum cihazından ayırdıktan sonra daha detaylı emar incelemesi ile değerlendireceğiz. Düne göre daha iyi durumda olduğumuzu söyleyebiliriz. Solunum cihazından ayırıp artık hastayı uyandırmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

İHA

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