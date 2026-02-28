  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Göçmenleri ''bu dağın arkası İstanbul'' deyip, bırakıp kaçtılar!

Göçmenleri ''bu dağın arkası İstanbul'' deyip, bırakıp kaçtılar!

Göçmenleri ''bu dağın arkası İstanbul'' deyip, bırakıp kaçtılar!
Güncelleme:

Aydın’da yaşanan olay, Türk sinemasının unutulmaz eseri ‘Banker Bilo’ filmindeki o meşhur sahneyi gerçeğe dönüştürdü. Şener Şen’in canlandırdığı Maho karakterinin, köylüleri "Burası Münih" diyerek İstanbul’un varoşlarına bırakması gibi; vicdansız insan kaçakçıları da 30 göçmeni Aydın’ın dağlık arazisine "Bu dağın arkası İstanbul, az kaldı yürüyün" diyerek terk etti.

Türk sinemasının kült yapımlarından Banker Bilo filmindeki dolandırıcılık yöntemi, Aydın’ın Germencik ilçesinde gerçek oldu. Yasa dışı yollarla Türkiye’ye giren 30 göçmen, İstanbul’a götürülme vaadiyle anlaştıkları organizatörler tarafından Germencik otoyolu yakınlarındaki dağlık bölgeye bırakıldı.

"İstanbul Diye Dağa Bıraktılar"

Organizörlerin, "Bu dağın arkası İstanbul, biraz yürüyün varacaksınız" diyerek kandırdığı 30 kaçak göçmen, Germencik’in kırsal Mursallı Mahallesi’ndeki arazide beklemeye başladı. Olay, bahçelerine sarmaşık toplamak için giden köylülerin arazide yatan kalabalığı fark edip jandarmaya haber vermesiyle ortaya çıktı.

Aydın’ın Germencik ilçesinde yaşanan olay, Türk sinemasının unutulmaz eseri ‘Banker Bilo’ filmindeki o meşhur sahneyi gerçeğe dönüştürdü. Şener Şen’in canlandırdığı Maho karakterinin, köylüleri "Burası Münih" diyerek İstanbul’un varoşlarına bırakması gibi; vicdansız insan kaçakçıları da 30 göçmeni Aydın’ın dağlık arazisine "Bu dağın arkası İstanbul, az kaldı yürüyün" diyerek terk etti.

Jandarma Baskın Yaptı

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, İstanbul hayaliyle bekleyen 30 yabancı uyruklu şahsın kaçak yollarla ülkeye girdiğini tespit etti. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin yapılması ve sınır dışı süreçlerinin başlatılması amacıyla jandarma karakoluna götürüldü.

Aydın’ın Germencik ilçesinde yaşanan olay, Türk sinemasının unutulmaz eseri ‘Banker Bilo’ filmindeki o meşhur sahneyi gerçeğe dönüştürdü. Şener Şen’in canlandırdığı Maho karakterinin, köylüleri "Burası Münih" diyerek İstanbul’un varoşlarına bırakması gibi; vicdansız insan kaçakçıları da 30 göçmeni Aydın’ın dağlık arazisine "Bu dağın arkası İstanbul, az kaldı yürüyün" diyerek terk etti.

Organizatörler Her Yerde Aranıyor

Kendi vatandaşlarını kandıran "Maho" tiplemesini aratmayan vicdansız organizatörlerin kimlik tespiti ve yakalanması için jandarma geniş çaplı bir çalışma başlattı. Göçmenlerin ifadeleri doğrultusunda, zanlıların hangi araçla bölgeye geldiği ve kaçtığı güzergahlar inceleme altına alındı.

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

İslam Memiş korkutan savaş kehanetiyle birlikte altın ve gümüşteki yeni tahminlerini açıkladı
İslam Memiş korkutan savaş kehanetiyle birlikte altın ve gümüşteki yeni tahminlerini açıkladı
Silahlı suikast anı kamerada: Müşteri gibi geldi, arkasını dönünce ateş açtı
Silahlı suikast anı kamerada: Müşteri gibi geldi, arkasını dönünce ateş açtı
Tarihin en sert kışının yaşandığı ilimiz Kutuplar'a döndü! Vatandaşlar tünel kazmak zorunda kaldı!
Tarihin en sert kışının yaşandığı ilimiz Kutuplar'a döndü! Vatandaşlar tünel kazmak zorunda kaldı!
Dondurucu soğuklara mola, yalancı bahar geri dönüyor: Ardından yine kar var!
Dondurucu soğuklara mola, yalancı bahar geri dönüyor: Ardından yine kar var!
Survivor adasında görülmemiş olay: Acun Ilıcalı'ya küfür eden yarışmacı kim ?
Survivor adasında görülmemiş olay: Acun Ilıcalı'ya küfür eden yarışmacı kim ?
ABD ve İsrail İran'a füze yağdırdı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı da vuruldu!
ABD ve İsrail İran'a füze yağdırdı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı da vuruldu!
Barajlar doluyor ama yer altında büyük tehlike kapıda
Barajlar doluyor ama yer altında büyük tehlike kapıda
Güllü'nün ölümünü işleyen Arka Sokaklar'ın son bölümü olay oldu
Güllü'nün ölümünü işleyen Arka Sokaklar'ın son bölümü olay oldu
Etiketler banker bilo ilyas salman şener şen kaçak göçmen insan kaçakçılığı Aydın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Silahlı suikast anı kamerada: Müşteri gibi geldi, arkasını dönünce ateş açtı Silahlı suikast anı kamerada: Müşteri gibi geldi, arkasını dönünce ateş açtı İran'dan intikam yemini! ABD üsleri ve İsrail'e yeni saldırı dalgası başlatıldı İran'dan intikam yemini! ABD üsleri ve İsrail'e yeni saldırı dalgası başlatıldı Dondurucu soğuklara mola, yalancı bahar geri dönüyor: Ardından yine kar var! Dondurucu soğuklara mola, yalancı bahar geri dönüyor: Ardından yine kar var! Barajlar doluyor ama yer altında büyük tehlike kapıda Barajlar doluyor ama yer altında büyük tehlike kapıda Fırının önündeki iftar pidesi kuyruğunda silahlar konuştu: 1 kişi yaralandı! Fırının önündeki iftar pidesi kuyruğunda silahlar konuştu: 1 kişi yaralandı! Şehre resmen çığ düştü! 2004’ten sonraki en yoğun kar yağışı şehri yuttu! Şehre resmen çığ düştü! 2004’ten sonraki en yoğun kar yağışı şehri yuttu! İslam Memiş korkutan savaş kehanetiyle birlikte altın ve gümüşteki yeni tahminlerini açıkladı İslam Memiş korkutan savaş kehanetiyle birlikte altın ve gümüşteki yeni tahminlerini açıkladı Tarihin en sert kışının yaşandığı ilimiz Kutuplar'a döndü! Vatandaşlar tünel kazmak zorunda kaldı! Tarihin en sert kışının yaşandığı ilimiz Kutuplar'a döndü! Vatandaşlar tünel kazmak zorunda kaldı! İran resmen açıkladı: Hamaney ve ailesi ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti İran resmen açıkladı: Hamaney ve ailesi ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti Bartın Limanı'nda yürekleri ağza getiren kaza Bartın Limanı'nda yürekleri ağza getiren kaza
Güllü'nün ölümünü işleyen Arka Sokaklar'ın son bölümü olay oldu Güllü'nün ölümünü işleyen Arka Sokaklar'ın son bölümü olay oldu İstanbul'daki kentsel dönüşüm yıkımında facianın eşiğinden dönüldü: Kepçe komşunun salonuna daldı! İstanbul'daki kentsel dönüşüm yıkımında facianın eşiğinden dönüldü: Kepçe komşunun salonuna daldı! ABD ve İsrail İran'a füze yağdırdı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı da vuruldu! ABD ve İsrail İran'a füze yağdırdı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı da vuruldu!