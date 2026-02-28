Göçmenleri ''bu dağın arkası İstanbul'' deyip, bırakıp kaçtılar!

Aydın’da yaşanan olay, Türk sinemasının unutulmaz eseri ‘Banker Bilo’ filmindeki o meşhur sahneyi gerçeğe dönüştürdü. Şener Şen’in canlandırdığı Maho karakterinin, köylüleri "Burası Münih" diyerek İstanbul’un varoşlarına bırakması gibi; vicdansız insan kaçakçıları da 30 göçmeni Aydın’ın dağlık arazisine "Bu dağın arkası İstanbul, az kaldı yürüyün" diyerek terk etti.

Türk sinemasının kült yapımlarından Banker Bilo filmindeki dolandırıcılık yöntemi, Aydın’ın Germencik ilçesinde gerçek oldu. Yasa dışı yollarla Türkiye’ye giren 30 göçmen, İstanbul’a götürülme vaadiyle anlaştıkları organizatörler tarafından Germencik otoyolu yakınlarındaki dağlık bölgeye bırakıldı. "İstanbul Diye Dağa Bıraktılar" Organizörlerin, "Bu dağın arkası İstanbul, biraz yürüyün varacaksınız" diyerek kandırdığı 30 kaçak göçmen, Germencik’in kırsal Mursallı Mahallesi’ndeki arazide beklemeye başladı. Olay, bahçelerine sarmaşık toplamak için giden köylülerin arazide yatan kalabalığı fark edip jandarmaya haber vermesiyle ortaya çıktı. Jandarma Baskın Yaptı İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, İstanbul hayaliyle bekleyen 30 yabancı uyruklu şahsın kaçak yollarla ülkeye girdiğini tespit etti. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin yapılması ve sınır dışı süreçlerinin başlatılması amacıyla jandarma karakoluna götürüldü. Organizatörler Her Yerde Aranıyor Kendi vatandaşlarını kandıran "Maho" tiplemesini aratmayan vicdansız organizatörlerin kimlik tespiti ve yakalanması için jandarma geniş çaplı bir çalışma başlattı. Göçmenlerin ifadeleri doğrultusunda, zanlıların hangi araçla bölgeye geldiği ve kaçtığı güzergahlar inceleme altına alındı. DHA