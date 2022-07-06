Gören gözlerine inanamadı! Dev hortum kamerada

Elâzığ'da ortaya çıkan ve metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Elazığ merkeze bağlı Kuyulu köyü yakınında hortum meydana geldi. Metrelerce yüksekliğe ulaşan ve kısa süren hortum, yoldan geçen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.