Görüntüler MSB'den: SİHA hainleri böyle vurdu

Milli Savunma Bakanlığı 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirildiğini duyurdu. Operasyona dair görüntülerde yerli SİHA'dan teröristlerin üstüne bırakılan bombalar yer aldı.

Mehmetçik'in eli kanlı bölücü terör örgütüne yönelik yurtiçi ve yurtdışı operasyonları aralıksız sürerken Milli Savunma Bakanlığı 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada "kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.