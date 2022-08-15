Göz göre göre katın cinayeti! Katledilmeden önce 4 kez polisi aramış

Ankara’da eşi olacak cani tarafından 32 yerinden bıçaklayarak öldüren 39 yaşındaki kadının olay günü kapısını kilitleyip, 4 kez polisi aradığı, ‘Eşim beni öldürecek’ diyerek yardım istediği ancak bu sırada 32 defa bıçaklandığı belirtildi.

Olay, 8 Ocak’ta Şenlik Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Olaydan 3 gün önce çalıştığı işten ayrılan R.K., evde eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle R.K., mutfaktan aldığı bıçakla eşi F.K.’yu 32 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Polise teslim olan R.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, R.K. hakkında ‘eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame düzenledi.

R.K., iddianamede yer alan ifadesinde; kendisinin izinli olduğu günlerde çocuğunu annesine götürmek istediğini ama eşinin okula gitmesi için ısrar etmesi üzerine tartıştıklarını söyledi. Tartışma sonrası kendini kaybettiğini belirten R.K., mutfağa giderek ekmek bıçağını aldığını, geldiğinde ise Funda’nın odaya giderek, kapıyı kilitlediğini ve polisi aradığını duyduğunu, bunun üzerine de öldürdüğünü söyledi. İddianamede, F.K.’nun polisi 4 defa aradığı ve ‘Eşim beni öldürecek, yardım edin’ diye ihbarda bulunduğu belirtildi. Ancak F.K.’nun bu sırada bıçaklandığı ve R.K.’nun da polis eve geldikten sonra teslim olduğu kaydedildi. İddianamede ayrıca çiftin 2020 yılında da kıskançlık nedeniyle tartıştıkları ve F.K.’nun eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı yer aldı.