Gözaltına alınan voleybolcu Derya Çayırgan hakkında karar çıktı!

Güncelleme:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB soruşturması kapsamında voleybolcu Derya Çayırgan gözaltına alındı. Çayırgan hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İBB soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde yapılan operasyonda tutuklu bulunan ve sanık ifadeleriyle CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisi olduğu iddia edilen milli voleybolcu Derya Çayırgan gözaltına alındı.

Ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı

Gözaltına alınan voleybolcu Derya Çayırgan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Çayırgan hakkında savcılığa verdiği ifadenin ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan 'konutu terk etmemek' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Suç duyurusunda bulunmuştu

Hatırlanacağı gibi Çayırgan, İmamoğlu'nun sevgilisi olduğuna dair iddiaları kesin bir dille yalanlamış ve iddiaları yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Son olarak uyuşturucu ve fuhuşa teşvik operasyonu kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Rabia K.’nın savcılık ifadesinde Ekrem İmamoğlu ve D.Ç. detayı gündeme oturmuştu. Rabia K. verdiği ifadede İmamoğlu ve D.Ç.'ın sevgili olduğunu iddia etmişti. Rabia K., M.G., F.K.'e sürekli kadın gönderir. Bunun karşılığında ise İBB'nin Cebeci'deki maden döküm sahasında yüksek miktarda para kazanarak kendi aralarında paslaşırlar. Voleybolcu D.Ç., Ekrem İmamoğlu'nun sevgilisiydi, ben de M.G.'ın sevgilisiydim" dedi. Dosya içerisinde yer alan fotoğraflar sorulan Rabia K., "5 numaralı fotoğraf, Ekrem İmamoğlu'nun özel uçağı olup, bizlerin de sıklıkla yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerde kullandığı arka odada cinsel amaçlı kullanılan odanın bulunduğu uçaktır. Uçakta sıklıkla Cebeci Maden Dökümü ile ilgili konuşmalar geçerdi. Buradan günlük milyon TL rakamlar kazanıldığı konuşuluyordu. Ne yazık ki M.G. bu paraları İBB'nin döküm sahasından kazanıp F.K. ile beraber harcıyorlardı" ifadelerini kullanmıştı.

DHA / İHA

