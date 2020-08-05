Gözlerinize inanamayacaksınız! Bu insanların vücudundan böcekler fışkırdı

Kulağı ağrıyan çocuk, doktora gitti. İnceleme yapan doktorlar, kulağın içinde sinek türü bir böcek fark etti. Kulağın içine sıvı damlatılır damlatılmaz örümcek kendini dışarı attı. Doktorlar şaşkına dönerken, çocuk ise büyük panik yaşadı. Rusya'da bir kadının suratındaki şişkinliğe kurdun neden olduğunu öğrendi. Kolunu kaşıyan bir başka kadın ise kolundan kurt dışarı çıkınca şok yaşadı.



Kulak ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuğun kulağından çıkanlar hayrete düşürdü. Çocuğun kulağını inceleyen doktorlar, içinde sinek türü biri canlı olduğunu fark etti. Doktorlardan biri kulağın içine sıvı damlatır damlatmaz örümcek kendini dışarı attı. Doktorlar şaşkına dönerken, çocuk ise büyük korku yaşadı.

Akşam'ın haberine göre, Rusya'da bir kadın, geçtiğimiz haftalarda yüzünün çeşitli yerlerinde lekelenmeler olduğu şikayetiyle doktora gitti.

İsmini vermek istemeyen hasta, ilk önce sol gözünün altında oluşan küçük şişliği ciddiye almadı. Ancak 10 gün sonra üst dudağı da şişince hemen doktora gitti.

Doktorların yaptığı incelemelerin ardından yüzündeki şişlik ve lekelerin aslında Dirofilaria denilen canlı bir parazit kurt olduğunu ve cildinin altında büyüdüğünü ve hareket ettiğini öğrendi.



Sivrisinekler, köpek ve benzeri hayvanlardaki parazit larvaları ısırarak genç kadının kan dolaşımına ulaştırdı. Parazit zamanla büyüdü ve sonunda cildinin altında hareket etmeye başladı. Dış basında yer alan haberlere göre, genç kadını tedavi eden Dr. Vladimir Kartashev, daha önce buna benzer 10 vaka daha yaşadığını belirtti ve genç kadının da tedavi edildiğini söyledi.

Genç kadın çıktığı gezide yaşadıklarıyla şoke etti. Kolunda yarayla karşılaşan kadın bu yarayı tedavi ettirdi. Tedavi neticesinde içinden çıkanlar şoke etti. Yaranın içinden çıkan tropikal bölgede yaşayan ve larvalarını deri altına bırakan botfly cinsi sinekti.





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