Gözü dönmüş sevgilisi genç kıza kabusu yaşattı!

İstanbul'da üniversite öğrencisi olan Elvan K. (21) A.E.'nin kendisini ölümle tehdit ettiğini belirterek, "İki yıl ilişkimiz oldu. Bana gerçek yüzünü göstermedi, uyuşturucu bağımlısıymış. Öğrenince ayrılmak istedim. Evime gelip beni darp etmeye kalktı. Gözlerimin önünde kendini kesti" dedi.

Sabah'ın haberine göre, Elvan K. olayı, "Ya katilin olacağım ya benim olacaksın. Barıştım demezsen kesmeye devam ederim, seni de keserim' dedi. Ne yapacağımı bilmiyorum, ölmek istemiyorum" sözleriyle anlattı.

Elvan K.'un yakın arkadaşı olan güzellik uzmanı Ela Çekiç de A.E.'nin tehditleriyle karşı karşıya kaldı. Çekiç, "A.E. beni tehdit ediyor. Elvan'ın benim yüzümden ayrıldığını düşünüyor" dedi. Elvan K., İstanbul'u terk etmek zorunda kaldı.

